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الصباح الفني

ماغي تشوق جمهورها

منذ دقيقتين
بدأت المغنية رقية ماغي، تشويق متابعيها وجمهورها لجديدها الفني، ونشرت على صفحتها الرسمية على “إنستغرام”، صورة داخل استوديو تسجيل الأغاني. ولمحت المغنية ماغي المقيمة بالخليج، لاستعدادها إلى العودة إلى الساحة الفنية بأغنية بالدارجة المغربية، سيما أن الصورة التي نشرتها جمعتها بكاتب الكلمات يونس آدم، علما أن الصورة أرفقتها بتدوينة جاءأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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