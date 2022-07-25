حوادث
الحبس لقاصر قتلت والدها
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، فتاة عمرها 16 سنة، مودعة بسجن بوركايز بعدما قتلت أباها، بثماني سنوات سجنا نافذا، لأجل جناية «الضرب والجرح بالسلاح المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه في حق أحد الأصول» طبقا للفصلين 403 و404 من القانون الجنائي، بعد إعادة تكييف متابعتها. وأعادت المحكمة تكييف متابعةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا