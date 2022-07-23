fbpx
الصباح الفني

قانون‭ ‬ينهي‭ ‬زواج‭ ‬القاصرات‭ ‬

منذ 5 دقائق
رغم‭ ‬أن‭ ‬مدونة‭ ‬الأسرة‭ ‬المغربية،‭ ‬حددت‭ ‬السن‭ ‬القانونية‭ ‬للزواج‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬سنة،‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬متعارف‭ ‬عليه‭ ‬دوليا،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬بالمقابل‭ ‬منحت‭ ‬القضاة‭ ‬حيزا‭ ‬للاجتهاد‭ ‬في‭ ‬السماح‭ ‬بشكل‭ ‬استثنائي‭ ‬لبعض‭ ‬الزيجات‭ ‬دون‭ ‬السن‭ ‬القانونية،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تفاقم‭ ‬الظاهرة،‭ ‬وأصبحت‭ ‬المسألة‭ ‬تستغل‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أسر‭ ‬الزوج‭ ‬والزوجة،‭ ‬والنتيجة‭ ‬آلاف‭ ‬الزيجات‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 5 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدم ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.