الصباح الفني
قانون ينهي زواج القاصرات
رغم أن مدونة الأسرة المغربية، حددت السن القانونية للزواج في 18 سنة، كما هو متعارف عليه دوليا، إلا أنها بالمقابل منحت القضاة حيزا للاجتهاد في السماح بشكل استثنائي لبعض الزيجات دون السن القانونية، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الظاهرة، وأصبحت المسألة تستغل من قبل أسر الزوج والزوجة، والنتيجة آلاف الزيجاتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا