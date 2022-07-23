الرياضة
أكرد يغيب شهرين
من المنتظر أن تصل مدة غياب الدولي المغربي نايف أكرد عن الملاعب، لشهرين، بعد التواء في كاحله، خلال مباراة فريقه ويست هام الإنجليزي ورينجرز الاسكتلندي الإعدادية. وقال ديفيد مويس، مدرب ويست هام، إن الفحص بالأشعة الذي خضع له أكرد، أكد عدم إصابته بكسر، بل بالتواء شديد في الكاحل. وأوضح مويسأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا