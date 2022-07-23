الرياضة
الشابي: تدريب الجديدة ليس مغامرة
قال إن بودربالة سيكون له دور كبير في مشروعه ولا يمانع في رحيل أي لاعب قال لسعد جردة الشابي، المدرب الجديد للدفاع الحسني الجديدي، إنه لم يغامر حين تعاقد مع الفريق، مضيفا أنه سيقدم «منتوجا كرويا متميزا» معه. وأضاف الشابي، في حوار مع «الصباح»، أنه لن يمنع مغادرة أي لاعبأكمل القراءة »
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