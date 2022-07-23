fbpx
الرياضة

الشابي: تدريب الجديدة ليس مغامرة

منذ 3 دقائق
قال إن بودربالة سيكون له دور كبير في مشروعه ولا يمانع في رحيل أي لاعب قال لسعد جردة الشابي، المدرب الجديد للدفاع الحسني الجديدي، إنه لم يغامر حين تعاقد مع الفريق، مضيفا أنه سيقدم «منتوجا كرويا متميزا» معه. وأضاف الشابي، في حوار مع «الصباح»، أنه لن يمنع مغادرة أي لاعبأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 3 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدم ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.