الصباح الفني
قالوا
القاسم قال فيصل القاسم في “تويتر”: “كنا نسمع أن الغرب يخطط لعقود قادمة، لكن تفاجأنا أنه يغرق في شبر ماء عند كل أزمة”. الرفرافي كتب الشاعر التونسي محمد الرفرافي في “تويتر”: “لاشيء أحقر من احترام قائم على الخوف”. القاطي كتب الممثل ربيع القاطي تدوينة على “إنستغرام” جاء فيها “ننتصر للحب… رغمأكمل القراءة »
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