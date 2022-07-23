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الصباح الفني

قالوا

منذ 5 دقائق
القاسم قال‭ ‬فيصل‭ ‬القاسم‭ ‬في‭ “‬تويتر‭”: “‬‏كنا‭ ‬نسمع‭ ‬أن‭ ‬الغرب‭ ‬يخطط‭ ‬لعقود‭ ‬قادمة،‭ ‬لكن‭ ‬تفاجأنا‭ ‬أنه‭ ‬يغرق‭ ‬في‭ ‬شبر‭ ‬ماء‭ ‬عند‭ ‬كل‭ ‬أزمة‭”.‬ الرفرافي كتب‭ ‬الشاعر‭ ‬التونسي‭ ‬محمد‭ ‬الرفرافي‭ ‬في‭ “‬تويتر‭”: “‬لاشيء‭ ‬أحقر‭ ‬من‭ ‬احترام‭ ‬قائم‭ ‬على‭ ‬الخوف‭”.‬ القاطي كتب‮  ‬الممثل‭ ‬ربيع‭ ‬القاطي‭ ‬تدوينة‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬ننتصر‭ ‬للحب‮…‬‭ ‬رغم‭أكمل القراءة »


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منذ 5 دقائق


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