وطنية
تصاميم تهيئة في المزاد العلني
فجر حسن بلخضير، عضو بمجلس طنجة، والكاتب العام الأسبق لاتحاد طنجة، والمقرب من منعش عقاري شهير، فضيحة عقارية، تزامنا مع الإعداد لتنزيل تصميم التهيئة الخاص بمقاطعة بني مكادة. وقال بلخضير إن “منطقة إدارية مخصصة في تصميم التهيئة السابق لمقاطعة بني مكادة تابعة لمنعش عقاري، يتم تحويلها إلى منطقة سكنية خاصةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا