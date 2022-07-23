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وطنية

تصاميم‭ ‬تهيئة‭ ‬في‭ ‬المزاد‭ ‬العلني

منذ 8 دقائق
فجر‭ ‬حسن‭ ‬بلخضير،‭ ‬عضو‭ ‬بمجلس‭ ‬طنجة،‭ ‬والكاتب‭ ‬العام‭ ‬الأسبق‭ ‬لاتحاد‭ ‬طنجة،‭ ‬والمقرب‭ ‬من‭ ‬منعش‭ ‬عقاري‭ ‬شهير،‭ ‬فضيحة‭ ‬عقارية،‭ ‬تزامنا‭ ‬مع‭ ‬الإعداد‭ ‬لتنزيل‭ ‬تصميم‭ ‬التهيئة‭ ‬الخاص‭ ‬بمقاطعة‭ ‬بني‭ ‬مكادة‭.‬ وقال‭ ‬بلخضير‭ ‬إن‭ “‬منطقة‭ ‬إدارية‭ ‬مخصصة‭ ‬في‭ ‬تصميم‭ ‬التهيئة‭ ‬السابق‭ ‬لمقاطعة‭ ‬بني‭ ‬مكادة‭ ‬تابعة‭ ‬لمنعش‭ ‬عقاري،‭ ‬يتم‭ ‬تحويلها‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬سكنية‭ ‬خاصة‭أكمل القراءة »


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