الرياضة
الحداد باتواركة
انضم إلياس الحداد، المنتهي عقده مع الرجاء الرياضي، إلى اتحاد تواركة، الصاعد للقسم الممتاز. وحددت مصادر متطابقة، مــــدة العـــقد في ثــــلاث سنوات. وحاولت “الصباح”، الاتصال بالحداد لمعرفة المزيد حول عقده الجديد، إلا أن هاتفه المحمول ظل يرن دون رد. ويعد الحداد من أفضل اللاعبين القادمين من أوربا، الذين اندمجوا معأكمل القراءة »
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