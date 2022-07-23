وطنية
حالة فريدة من التعايش
المملكة تلعب دورا هاما في الدفع بعملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل بقلم: عيساوي فريج (*) نحن في حقبة زمنية تحولت فيها عملية ارتباط دولة إسرائيل بدول المنطقة من أمر منشود إلى حقيقة واقعة. يتيح لنا هذا التطور فرصا كثيرة للاستفادة من هذه البيئة الجديدة، بيئة تشهد تعاونا يستند إلى الاتفاقياتأكمل القراءة »
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