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وطنية

حالة‭ ‬فريدة‭ ‬من‭ ‬التعايش

منذ 8 دقائق
عيساوي‭ ‬فريج
المملكة‭ ‬تلعب‭ ‬دورا‭ ‬هاما‭ ‬في‭ ‬الدفع‭ ‬بعملية‭ ‬السلام‭ ‬بين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬وإسرائيل بقلم‭: ‬عيساوي‭ ‬فريج‭ ‬(*) نحن‭ ‬في‭ ‬حقبة‭ ‬زمنية‭ ‬تحولت‭ ‬فيها‭ ‬عملية‭ ‬ارتباط‭ ‬دولة‭ ‬إسرائيل‭ ‬بدول‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬أمر‭ ‬منشود‭ ‬إلى‭ ‬حقيقة‭ ‬واقعة‭.‬ يتيح‭ ‬لنا‭ ‬هذا‭ ‬التطور‭ ‬فرصا‭ ‬كثيرة‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬البيئة‭ ‬الجديدة،‭ ‬بيئة‭ ‬تشهد‭ ‬تعاونا‭ ‬يستند‭ ‬إلى‭ ‬الاتفاقيات‭أكمل القراءة »


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منذ 8 دقائق


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