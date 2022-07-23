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الرياضة

أكاديمية شيبو تتألق ببطولة الغرب

منذ 3 دقائق
شيبو: النتائج ثمرة عمل قاعدي وكفاءة الأطر تألقت أكاديمية شيبو لكرة القدم في بطولة عصبة الغرب، بعد خوض فئاتها معظم نهائيات المنافسات بملعب أبوبكر عمار في سلا. وفاز فريق فئة أقل 18 سنة بلقب بطولة القسم الممتاز للعصبة، بعد التغلب على اتحاد سلا بثلاثة أهداف لواحد في المباراة النهائية، فيماأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق


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