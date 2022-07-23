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الرياضة

مباراة اللقب

منذ 3 دقائق
اللبؤات على موعد مع التاريخ أمام جنوب إفريقيا في نهائي «كان» يخوض المنتخب الوطني النسوي مباراة قوية أمام نظيره الجنوب إفريقي، اليوم (السبت)، بمركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، لحساب نهائي كأس إفريقيا للكرة النسوية، إذ تعد مباراة حلم التتويج باللقب القاري بالنسبة إلى لاعبات المنتخب المغربي. ويدخل المنتخب النسويأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق


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