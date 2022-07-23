الرياضة
مباراة اللقب
اللبؤات على موعد مع التاريخ أمام جنوب إفريقيا في نهائي «كان» يخوض المنتخب الوطني النسوي مباراة قوية أمام نظيره الجنوب إفريقي، اليوم (السبت)، بمركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، لحساب نهائي كأس إفريقيا للكرة النسوية، إذ تعد مباراة حلم التتويج باللقب القاري بالنسبة إلى لاعبات المنتخب المغربي. ويدخل المنتخب النسويأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا