الرياضة
رسالة رياضية: ملفات الهواة
هناك أوراش في أقسام الهواة يفترض أن تكون من أولويات المكتب المديري الجديد، بل ستضعه أمام اختبار حقيقي حول ما إذا كان يعكس فعلا هموم أندية هذه الأقسام ولاعبيها، فما هي؟ أولا، عقد اللاعب الهاوي أصبح أزمة بعدما كان يفترض أن يكون حلا، إذ حطم جدارا قانونيا ثابتا في القوانينأكمل القراءة »
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