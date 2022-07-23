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الصباح الفني

القصري‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬بالبيضاء

منذ 5 دقائق
أحيى‭ ‬المعلم‭ ‬حميد‭ ‬القصري‭ ‬حفلا‭ ‬فنيا‮ ‬خلال‭ ‬الأسبوع‭ ‬الجاري‭ ‬بالبيضاء،‭ ‬والذي‭ ‬يندرج‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حفلات‭ ‬موسم‭ ‬الصيف‭ ‬وجولته‭ ‬الفنية‭ ‬بعدة‭ ‬مدن‭.‬ ويستعد‭ ‬القصري‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬سهرات‭ ‬ومهرجانات‭ ‬فنية،‭ ‬والتي‭ ‬سيتم‭ ‬الإعلان‭ ‬عنها‭ ‬بمجرد‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬وضع‭ ‬الترتيبات‭ ‬النهائية‭ ‬لها‭.‬ وأحيى‭ ‬القصري‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬عدة‭ ‬سهرات،‭ ‬من‭أكمل القراءة »


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منذ 5 دقائق


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