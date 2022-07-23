الصباح الفني
القصري في حفل بالبيضاء
أحيى المعلم حميد القصري حفلا فنيا خلال الأسبوع الجاري بالبيضاء، والذي يندرج في إطار حفلات موسم الصيف وجولته الفنية بعدة مدن. ويستعد القصري خلال هذه الفترة للمشاركة في عدة سهرات ومهرجانات فنية، والتي سيتم الإعلان عنها بمجرد الانتهاء من وضع الترتيبات النهائية لها. وأحيى القصري خلال الفترة الماضية عدة سهرات، منأكمل القراءة »
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