الرياضة
الفتح يخطف هنوري
توصل الفتح الرياضي إلى اتفاق نهائي معه حمزة هنوري، لاعب المغرب التطواني، على توقيع عقد بينهما خلال مرحلة الانتقالات الصيفية، ضمن صفقة انتقال حر تمتد لثلاثة مواسم قابلة للتجديد. وعلمت “الصباح”، أن الفريق الرباطي بادر إلى مفاوضة هنوري، قبل أن يشرع فريقه الحالي في تجديد عقده، ولقطع الطريق على المتربصينأكمل القراءة »
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