وطنية
الجمعيات المهنية تحت مجهر عبد النباوي
غياب رؤية واضحة دفع المجلس إلى إحداث خارطة طريق جديدة للعلاقة بينهما وقف المجلس الأعلى للسلطة القضائية في علاقته مع الجمعيات المهنية القضائية، على وجود بعض العراقيل التي تقف حاجزا أمام تطويرها وفق المقاربة التشاركية، إذ أظهرت نتائج الفحص التي أجراها المجلس انعدام التواصل الشفاف والمستدام بينهما، وغياب رؤيةأكمل القراءة »
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