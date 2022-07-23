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وطنية

الجمعيات‭ ‬المهنية‭ ‬تحت‭ ‬مجهر‭ ‬عبد‭ ‬النباوي

منذ 8 دقائق
عبد‭ ‬النباوي‭ ‬رفقة‭ ‬بعض‭ ‬القاضيات‭         (‬أرشيف‭)‬
غياب‭ ‬رؤية‭ ‬واضحة‭ ‬دفع‭ ‬المجلس‭ ‬إلى‭ ‬إحداث‭ ‬خارطة‭ ‬طريق‭ ‬جديدة‭ ‬للعلاقة‭ ‬بينهما‭ ‬ وقف‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للسلطة‭ ‬القضائية‭ ‬في‭ ‬علاقته‭ ‬مع‭ ‬الجمعيات‭ ‬المهنية‭ ‬القضائية،‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬بعض‭ ‬العراقيل‭ ‬التي‭ ‬تقف‭ ‬حاجزا‭ ‬أمام‭ ‬تطويرها‭ ‬وفق‭ ‬المقاربة‭ ‬التشاركية،‭ ‬إذ‭ ‬أظهرت‭ ‬نتائج‭ ‬الفحص‭ ‬التي‭ ‬أجراها‭ ‬المجلس‭ ‬انعدام‭ ‬التواصل‭ ‬الشفاف‭ ‬والمستدام‭ ‬بينهما،‭ ‬وغياب‭ ‬رؤية‭أكمل القراءة »


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