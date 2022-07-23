الرياضة
المحدوفي: مسؤولون عجلوا بنهاية مساري
قال إنه مازال يعاني آثار الإصابة ويطالب بمستحقاته العالقة فضح هشام المحدوفي، مسؤولين سابقين بالرجاء الرياضي، واتهمهم بالتعجيل بوضع حد لمسيرته الكروية بسبب تصرفاتهم المتهورة. وظهر المحدوفي في شريط جديد وهو يحكي عن معاناته مع الإصابة التي عجلت باعتزاله مبكرا، وقال” لعبت مباريات عديدة تحت تأثير المخدر، ما أثر علىأكمل القراءة »
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