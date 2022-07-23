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وطنية

قوانين‭ “‬آخر‭ ‬ساعة‭” ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬

منذ 8 دقائق
استشاط‭ ‬نواب‭ ‬فريق‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاشتراكي،‭ ‬غضبا‭ ‬من‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬بات‭ ‬يفرض‭ ‬فيها‭ ‬عليهم‭ ‬في‭ ‬سابقة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬البرلمان،‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬مشاريع‭ ‬قوانين‭ ‬حكومية،‭ ‬بطريقة‭ ‬غير‭ ‬قانونية‭ ‬وتعد‭ ‬خرقا‭ ‬للمادة‭ ‬182‭ ‬من‭ ‬النظام‭ ‬الداخلي‭ ‬للمجلس‭.‬ وفي‭ ‬التفاصيل،‭ ‬اعتبر‭ ‬الاتحاديون،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬نقلته‭ ‬مصادر‭ “‬الصباح‭”‬،‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬جعل‭ ‬البرلمان‭ ‬ملحقة‭أكمل القراءة »


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