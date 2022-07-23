وطنية
قوانين “آخر ساعة” بمجلس النواب
استشاط نواب فريق الاتحاد الاشتراكي، غضبا من الطريقة التي بات يفرض فيها عليهم في سابقة في تاريخ البرلمان، التعامل مع مشاريع قوانين حكومية، بطريقة غير قانونية وتعد خرقا للمادة 182 من النظام الداخلي للمجلس. وفي التفاصيل، اعتبر الاتحاديون، وفق ما نقلته مصادر “الصباح”، أن الحكومة تسعى إلى جعل البرلمان ملحقةأكمل القراءة »
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