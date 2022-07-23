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الرياضة

الوداد يختبر إيفواريا لتعويض مبينزا

منذ 11 ثانية
الفريق يفاوض لاعبين آخرين لتعزيز صفوفه يخضع مهاجم إيفواري يدعى جمعة سعيد، في المرحلة المقبلة، لاختبارات بدنية وتقنية، في أفق التعاقد معه لحلافة الكونغولي غاي مبينزا. وباشر مسؤولو الوداد مفاوضاتهم للتعاقد مع اللاعب، الذي لعب الموسم الماضي للقادسية الكويتي. وحاول الوداد ضم جمعة الموسم الماضي، إلا أن مطالبه المالية حالتأكمل القراءة »


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منذ 11 ثانية


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