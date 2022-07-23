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الرياضة

عرضان رجاويان للبحيري وأكسيل

منذ 11 ثانية
خابا معفى من الشرط الجزائي والفريق يتمسك بالعسال ويفاوض مبارك والحتيمي بعث الرجاء عرضين رسميين لاتحاد طنجة ومولودية وجدة، بشأن التعاقد مع نجميهما أكسيل مايي وياسين البحيري. ولم تكشف مصادر من الفريق الأخضر قيمة العرضين، لكنها أفادت أنهما يفوقان 400 مليون سنتيم لكل فريق، مضيفة أن إدارة الرجاء تنتظر ردأكمل القراءة »


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منذ 11 ثانية


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