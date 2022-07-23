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خاص

الولاية‭ ‬الشرعية‭ ‬للأب‭… ‬محنة‭ ‬الأطفال‭ ‬والأمهات

منذ 7 دقائق
اشتراط‭ ‬موافقة‭ ‬الأب‭ ‬لتسلم‭ ‬وثائق‭ ‬إدارية‭ ‬ينتهي‭ ‬بابتزاز محسن بنزاكور مصالح‭ ‬أطفال‭ ‬تضيع‭ ‬بين‭ ‬ولاية‭ ‬شرعية‭ ‬للأب‭ ‬وحضانة‭ ‬منقوصة‭ ‬للأم،‭ ‬سببها‭ ‬مقتضيات‭ ‬قانونية‭ ‬تتضمنها‭ ‬مدونة‭ ‬الأسرة،‭ ‬والتي‭ ‬تعطي‭ ‬للأب‭ ‬حق‭ ‬تدبير‭ ‬شؤون‭ ‬أبنائه‭ ‬دون‭ ‬سن‭ ‬الـ‭ ‬18،‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بوثائقهم‭ ‬الإدارية‭ ‬المختلفة،‭ ‬قصص‭ ‬وملفات‭ ‬تروج‭ ‬في‭ ‬المحاكم،‭ ‬ونساء‭أكمل القراءة »


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