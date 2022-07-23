خاص
الولاية الشرعية للأب… محنة الأطفال والأمهات
اشتراط موافقة الأب لتسلم وثائق إدارية ينتهي بابتزاز محسن بنزاكور مصالح أطفال تضيع بين ولاية شرعية للأب وحضانة منقوصة للأم، سببها مقتضيات قانونية تتضمنها مدونة الأسرة، والتي تعطي للأب حق تدبير شؤون أبنائه دون سن الـ 18، في كل ما يتعلق بوثائقهم الإدارية المختلفة، قصص وملفات تروج في المحاكم، ونساءأكمل القراءة »
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