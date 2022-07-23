وطنية
بايتاس: الحكومة منبثقة من الانتخابات
تنصت لتعابير الشعب وتتفاعل بتقديم الدعم ورفع مخصصات المقاصة في أول تفاعل للحكومة مع “هاشتاغ” خفض أسعار المحروقات إلى ما دون 10 دراهم للتر، والمطالبة برحيل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الانتخابات هي التي جاءت بهذه الحكومة، وإن الخيار الديمقراطي من ثوابت المملكة.أكمل القراءة »
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