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وطنية

بايتاس‭: ‬الحكومة‭ ‬منبثقة‭ ‬من‭ ‬الانتخابات

منذ 21 ثانية
مصطفى‭ ‬بايتاس‭ ‬الناطق‭ ‬الرسمي‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة‭       (‬أرشيف‭)‬
تنصت‭ ‬لتعابير‭ ‬الشعب‭ ‬وتتفاعل‭ ‬بتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬ورفع‭ ‬مخصصات‭ ‬المقاصة في‭ ‬أول‭ ‬تفاعل‭ ‬للحكومة‭ ‬مع‭ “‬هاشتاغ‭” ‬خفض‭ ‬أسعار‭ ‬المحروقات‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬دون‭ ‬10‭ ‬دراهم‭ ‬للتر،‭ ‬والمطالبة‭ ‬برحيل‭ ‬عزيز‭ ‬أخنوش،‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة،‭ ‬قال‭ ‬مصطفى‭ ‬بايتاس،‭ ‬الناطق‭ ‬الرسمي‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة،‭ ‬إن‭ ‬الانتخابات‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬جاءت‭ ‬بهذه‭ ‬الحكومة،‭ ‬وإن‭ ‬الخيار‭ ‬الديمقراطي‭ ‬من‭ ‬ثوابت‭ ‬المملكة‭.‬أكمل القراءة »


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