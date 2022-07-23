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الرياضة

الأسود يواجهون الشيلي بإسبانيا

منذ 12 دقيقة
الجامعة ستوقع عقد إجرائها في الأيام القليلة المقبلة ومصير خاليلوزيتش مازال معلقا كشفت مصادر مطلعة، أن جامعة الكرة ستوقع على عقد إجراء مباراة إعدادية للمنتخب الوطني أمام نظيره الشيلي، خلال الأيام القليلة المقبلة، في سياق تحضيرات الأسود لنهائيات كأس العالم، التي تحتضنها قطر في الفترة الممتدة ما بين 21 نونبرأكمل القراءة »


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منذ 12 دقيقة


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