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الرياضة

إصابات الرأس تشغل “فيفا”

منذ 11 دقيقة
أشعر الاتحاد الدولي لكرة القدم الجامعة الملكية المغربية للعبة بمستجدات الجانب الطبي، خلال نهائيات كأس العالم، المقرر إجراؤها بقطر خلال الفترة بين 21 نونبر و18 دجنبر المقبلين، والإجراءات الإدارية المترتبة عن بعض الحالات الاستعجالية. وتطرق الاتحاد الدولي للتدخلات الطبية خلال لقاء مع ممثلي الاتحادات الوطنية المشاركة في مونديال قطر، والتيأكمل القراءة »


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منذ 11 دقيقة


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