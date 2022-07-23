الرياضة
مونديال المغرب يتحدى إسبانيا والبرتغال
تسريبات بنية المملكة التقدم بملف ترشح أحادي كشفت معطيات جديدة أن المغرب يتجه إلى تقديم ملف أحادي للترشح لتنظيم نهائيات كأس العالم 2030، بعدما اقترح سابقا ملفا ثلاثيا مع إسبانيا والبرتغال. ووفق إفادة تقارير إعلامية إسبانية، فإن المغرب قرر تنظيم المونديال بمفرده، بعدما فشل في ذلك خمس سنوات تقدم فيهاأكمل القراءة »
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