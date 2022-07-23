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الرياضة

افتحاص “قضائي” لمالية تطوان

منذ 4 دقائق
منخرطون يطالبون أبرون بالعودة إلى الرئاسة دعا منخرطون وفاعلون رياضيون المجلس الجهوي للحسابات بجهة طنجة تطوان الحسيمة إلى افتحاص مالية المغرب التطواني، بسبب ما تضمنه التقرير المالي من اختلالات في تدبيره في الجمع العام الأخير، إلى حد التشكيك في شفافيته. وأثارت بعض الأرقام الواردة فيه علامات استفهام كبرى، خصوصا فيأكمل القراءة »


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منذ 4 دقائق


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