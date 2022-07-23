حوادث
شاحن هاتف يتسبب في حريق بطنجة
استقبل قسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة، الأربعاء الماضي، 6 أطفال، من بينهم رضيع حديث الولادة، أصيبوا باختناق شديد نتيجة استنشاقهم لغاز ثاني أوكسيد الكربون المتولد من دخان حريق نشب داخل منزل أسرتهم الواقع بحي “كاساباراطا» وسط المدينة. وذكر مصدر من المستشفى ذاته، أن الأطفال وصلوا إلى قسم المستعجلات على متن سيارةأكمل القراءة »
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