fbpx
الصباح الفني

‭”‬طنجة‭ ‬بين‭ ‬الأسطورة‭ ‬والإبداع‭” ‬على‭ “‬الثقافية‭”‬

منذ 4 دقائق
كواليس‭ ‬تصوير‭ ‬البرنامج‭      (‬خاص‭)‬
برنامج‭ ‬وثائقي‭ ‬من‭ ‬إعداد‭ ‬وتقديم‭ ‬المرجاني‭ ‬يرصد‭ ‬محطات‭ ‬تاريخية‭ ‬مهمة اختار‭ ‬حميد‭ ‬المرجاني،‭ ‬معد‭ ‬ومقدم‭ ‬السلسلة‭ ‬الوثائقية‭ “‬أطلس‭ ‬المغرب‭” ‬أن‭ ‬يخصص‭ ‬حلقة‭ ‬لتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬محطات‭ ‬تاريخية‭ ‬مهمة‭ ‬لطنجة‭.‬ وتتناول‭ ‬الحلقة،‭ ‬التي‭ ‬جرى‭ ‬تصويرها‭ ‬تحت‭ ‬إدارة‭ ‬المخرج‭ ‬منير‭ ‬العباسي،‭ ‬المراحل‭ ‬المتعددة‭ ‬لمنطقة‭ ‬طنجة‭ ‬وارتباطها‭ ‬بأسطورة‭ ‬التأسيس‭ ‬اليونانية‭ ‬القديمة،‭ ‬كما‭ ‬يرصد‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 4 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدم ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.