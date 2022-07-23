الصباح الفني
”طنجة بين الأسطورة والإبداع” على “الثقافية”
برنامج وثائقي من إعداد وتقديم المرجاني يرصد محطات تاريخية مهمة اختار حميد المرجاني، معد ومقدم السلسلة الوثائقية “أطلس المغرب” أن يخصص حلقة لتسليط الضوء على محطات تاريخية مهمة لطنجة. وتتناول الحلقة، التي جرى تصويرها تحت إدارة المخرج منير العباسي، المراحل المتعددة لمنطقة طنجة وارتباطها بأسطورة التأسيس اليونانية القديمة، كما يرصدأكمل القراءة »
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