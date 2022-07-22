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الصباح الفني

قالوا

منذ 5 دقائق
شربل قال‭ ‬الإعلامي‭ ‬غسان‭ ‬شربل‭ ‬في‭ “‬تويتر‭”: “‬لا‭ ‬يبدو‭ ‬بوتين‭ ‬مريضا‭… ‬أغلب‭ ‬الظن‭ ‬أن‭ ‬العالم‭ ‬مريض‭”. ‬ بنعمران كتبت‭ ‬الفنانة‭ ‬خولة‭ ‬بنعمران‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬قائلة‭ “‬لا‭ ‬يغرني‭ ‬مدح‭ ‬ولا‭ ‬يسقطني‭ ‬انتقاد،‭ ‬جميعهم‭ ‬آراء‭ ‬وأنا‭ ‬القرار‭”.‬ صامد كتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬صامد‭ ‬غيلان‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬قائلا‭ “‬الله‭أكمل القراءة »


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منذ 5 دقائق


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