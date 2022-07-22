الصباح الفني
قالوا
شربل قال الإعلامي غسان شربل في “تويتر”: “لا يبدو بوتين مريضا… أغلب الظن أن العالم مريض”. بنعمران كتبت الفنانة خولة بنعمران على حسابها الرسمي على “إنستغرام” قائلة “لا يغرني مدح ولا يسقطني انتقاد، جميعهم آراء وأنا القرار”. صامد كتب الإعلامي صامد غيلان على حسابه الرسمي على “إنستغرام” قائلا “اللهأكمل القراءة »
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