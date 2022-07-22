الصباح الفني
20 ألفا تابعوا “ملحونيات أزمور”
حضور وازن للنساء وتكريم أكاديمية المملكة حققت الدورة العاشرة للمهرجان الدولي “ملحونيات”، التي احتضنتها أزمور بين 14 و16 يوليوز الجاري، متابعة جماهيرية وصلت إلى 20 ألف متفرج، تفاعلوا مع نجوم الملحون من المغرب وموريتانيا وفرنسا. وأوضح بلاغ اللجنة المنظمة أن أكاديمية المملكة المغربية ركبت تحديا وطنيا لصون تراث الملحون والحفاظأكمل القراءة »
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