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الصباح الفني

20‭ ‬ألفا‭ ‬تابعوا‭ “‬ملحونيات‭ ‬أزمور‭”‬

منذ 5 دقائق
حضور‭ ‬كثيف‭  ‬في‭ ‬المهرجان‭      (‬خاص‭)‬
حضور‭ ‬وازن‭ ‬للنساء‭ ‬وتكريم‭ ‬أكاديمية‭ ‬المملكة حققت‭ ‬الدورة‭ ‬العاشرة‭ ‬للمهرجان‭ ‬الدولي‭ “‬ملحونيات‭”‬،‭ ‬التي‭ ‬احتضنتها‭ ‬أزمور‭ ‬بين‭ ‬14‭ ‬و16‭ ‬يوليوز‭ ‬الجاري،‭ ‬متابعة‭ ‬جماهيرية‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬20‭ ‬ألف‭ ‬متفرج،‭ ‬تفاعلوا‭ ‬مع‭ ‬نجوم‭ ‬الملحون‭ ‬من‭ ‬المغرب‭ ‬وموريتانيا‭ ‬وفرنسا‭.‬ وأوضح‭ ‬بلاغ‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬أن‭ ‬أكاديمية‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية‭ ‬ركبت‭ ‬تحديا‭ ‬وطنيا‭ ‬لصون‭ ‬تراث‭ ‬الملحون‭ ‬والحفاظ‭أكمل القراءة »


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