الرياضة
“كاف” تدرس زيادة منتخبات “الكان”
نجاح دورة المغرب تدفع الكنفدرالية إلى رفع العدد إلى 16 اقترح أعضاء مجموعة الدراسة التقنية التابعة للكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، زيادة المنتخبات في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم النسوية، ورفعها من 12 منتخبا إلى 16 في الدورة المقبلة، من أجل تعزيز فرص مشاركة أكبر عدد من المنتخبات. وتحدث أعضاءأكمل القراءة »
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