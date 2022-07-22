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وطنية

وزارات‭ ‬أفسدت‭ ‬سياسات‭ ‬حكومية

منذ 5 دقائق
برلمانيون‭ ‬كشفوا‭ ‬قصور‭ ‬تنفيذ‭ ‬السياسات‭ ‬العمومية‭    (‬أرشيف‭)‬
فشلت‭ ‬في‭ ‬اختبار‭ ‬التنزيل‭ ‬وسقطت‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬التأرجح‭ ‬وعدم‭ ‬الثبات‭ ‬وضعف‭ ‬تفعيل‭ ‬الحكامة‭ ‬العمومية بدأ‭ ‬حبل‭ ‬الإخفاق‭ ‬يلتف‭ ‬حول‭ ‬أعناق‭ ‬بعض‭ ‬الوزراء‭ ‬الحاليين،‭ ‬الذين‭ ‬أصبحوا‭ ‬يواجهون‭ ‬اتهامات‭ ‬برلمانيين‭ ‬بالتأرجح‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬الخطط‭ ‬والسياسات‭ ‬وعدم‭ ‬الثبات‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬تنزيل‭ ‬الإستراتيجيات‭ ‬الحكومية‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وبضعف‭ ‬مستوى‭ ‬تفعيل‭ ‬آليات‭ ‬الحكامة‭ ‬العمومية‭.‬أكمل القراءة »


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