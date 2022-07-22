وطنية
وزارات أفسدت سياسات حكومية
فشلت في اختبار التنزيل وسقطت في فخ التأرجح وعدم الثبات وضعف تفعيل الحكامة العمومية بدأ حبل الإخفاق يلتف حول أعناق بعض الوزراء الحاليين، الذين أصبحوا يواجهون اتهامات برلمانيين بالتأرجح في إعداد الخطط والسياسات وعدم الثبات في مواصلة تنزيل الإستراتيجيات الحكومية الكبرى في المجال الاجتماعي، وبضعف مستوى تفعيل آليات الحكامة العمومية.أكمل القراءة »
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