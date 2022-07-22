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وطنية

400‭ ‬مليار‭ ‬لتأهيل‭ ‬التعليم‭ ‬بالبيضاء

منذ 5 دقائق
الأكاديمية‭ ‬الجهوية‭ ‬للتربية‭ ‬والتكوين‭ ‬ترصد‭ ‬الحاجيات‭ ‬في‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬المقبلة قدم‭ ‬عبد‭ ‬المومن‭ ‬طالب،‭ ‬مدير‭ ‬الأكاديمية‭ ‬الجهوية‭ ‬للتربية‭ ‬والتكوين‭ ‬بالبيضاء‭-‬سطات،‭ ‬أول‭ ‬أمس‭ (‬الأربعاء‭)‬،‭ ‬خطاطة‭ ‬مقترحات‭ ‬مشاريع‭ ‬تأهيل‭ ‬منظومة‭ ‬التعليم‭ ‬في‭ ‬8‭ ‬أقاليم‭ ‬و8‭ ‬عمالات‭ ‬مقاطعات‭ ‬في‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬المقبلة‭.‬ وأكد‭ ‬طالب،‭ ‬في‭ ‬تدخل‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬تشاوري‭ ‬حول‭ ‬مشروع‭ ‬مخطط‭ ‬تنمية‭أكمل القراءة »


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