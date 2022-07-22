وطنية
400 مليار لتأهيل التعليم بالبيضاء
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ترصد الحاجيات في خمس سنوات المقبلة قدم عبد المومن طالب، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالبيضاء-سطات، أول أمس (الأربعاء)، خطاطة مقترحات مشاريع تأهيل منظومة التعليم في 8 أقاليم و8 عمالات مقاطعات في خمس سنوات المقبلة. وأكد طالب، في تدخل خلال لقاء تشاوري حول مشروع مخطط تنميةأكمل القراءة »
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