fbpx
الصباح الفني

لقطات

منذ 5 دقائق
فتاة‭ ‬تبتلع‭ ‬158‭ ‬قطعة‭ ‬معدنية تمكن‭ ‬فريق‭ ‬طبي‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬وان‭ ‬التركية،‭ ‬من‭ ‬إخراج‭ ‬158‭ ‬قطعة‭ ‬معدنية‭ ‬من‭ ‬معدة‭ ‬فتاة‭ ‬تبلغ‭ ‬24‭ ‬عاما،‭ ‬وتعاني‭ ‬مشاكل‭ ‬نفسية‭.‬‮ ‬وأفاد‭ ‬موقع‭ “‬تي‭ ‬آر‭ ‬تي‭ ‬خبر‭” ‬التركي،‭ ‬الاثنين‭ ‬الماضي،‭ ‬بأن‭ ‬الفتاة‭ ‬نقلت‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬الحكومي‭ ‬في‭ ‬الولاية‭ ‬بعد‭ ‬ابتلاعها‭ ‬إبرة‭ ‬معدنية‭ ‬سببت‭ ‬لها‭ ‬آلاما‭ ‬في‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 5 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدم ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.