الصباح الفني
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فتاة تبتلع 158 قطعة معدنية تمكن فريق طبي في ولاية وان التركية، من إخراج 158 قطعة معدنية من معدة فتاة تبلغ 24 عاما، وتعاني مشاكل نفسية. وأفاد موقع “تي آر تي خبر” التركي، الاثنين الماضي، بأن الفتاة نقلت إلى المستشفى الحكومي في الولاية بعد ابتلاعها إبرة معدنية سببت لها آلاما فيأكمل القراءة »
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