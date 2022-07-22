الصباح الفني
الروخ يروج لـ”جرادة مالحة”
اختار المخرج إدريس الروخ، استغلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، للترويج لأحدث أعماله السينمائية، ويتعلق الأمر بفيلم بعنوان “جرادة مالحة”، مؤكدا أنه سيعرض بالقاعات السينمائية المغربية. وتقاسم الروخ مع متابعي صفحته تدوينة كتب فيها “فيلم “جرادة مالحة” قريبا بالقاعات المغربية”، قبل أن يضيف “وراء كل صورنا السعيدة حكايات لا يعرفها غيرنا.. ماأكمل القراءة »
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