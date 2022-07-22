أســــــرة
“فوبيـا” السباحـة… العـلاج بالمواجهـة
المرضى يعانون ازدياد خفقان القلب وارتفاع ضغط الدم وعدم القدرة على التنفس الجلوس في الشاطئ والاستمتاع بغروب الشمس، لا يغري الكثير من الأشخاص، والأكثر من ذلك يشعرهم هذا المنظر بالتوتر والخوف. فهناك نسبة مهمة من الأشخاص يعانون “الأكوافوبيا” أو ما يعرف بفوبيا السباحة أو الخوف من الماء، وفي هذه الورقةأكمل القراءة »
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