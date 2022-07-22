أســــــرة
نــصــيـــحــة: خوف طبيعي وآخر مرضي
يعتبر الخوف من الغرق خوفا عقلانيا ومنطقيا وطبيعيا، ويعانيه الكثير من الأشخاص، خاصة الذين لا يجيدون السباحة، غير أن المصابين برهاب الماء يعانون قدرا أكبر من القلق والخوف من جميع أنواع المسطحات المائية. ويمكن أن يصل الأمر ببعض المصابين إلى أن يصاب بالقشعريرة بمجرد النظر إلى صورة المحيط، والقليل منأكمل القراءة »
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