الصباح الفني
لقطات
أربع توائم ينجحن في يوم واحد عرفت نتائج امتحانات الثانوية العامة في سوريا حالة فريدة من نوعها هذا العام، حيث نجحت 4 شقيقات توائم في فروع التعليم الثانوي العلمي والأدبي والتجاري والنسوي. وعبرت الشقيقات الأربع في حديث لـ”سبوتنيك” عن سعادتهن بتحقيق هذا النجاح، وأكدن تقديرهن لمساعدة الأهل ودعمهم لهن خلالأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا