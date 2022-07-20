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الصباح الفني

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منذ 6 دقائق
أربع‭ ‬توائم‭ ‬ينجحن‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬واحد عرفت‭ ‬نتائج‭ ‬امتحانات‭ ‬الثانوية‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬حالة‭ ‬فريدة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬حيث‭ ‬نجحت‭ ‬4‭ ‬شقيقات‭ ‬توائم‭ ‬في‭ ‬فروع‭ ‬التعليم‭ ‬الثانوي‭ ‬العلمي‭ ‬والأدبي‭ ‬والتجاري‭ ‬والنسوي‭. ‬وعبرت‭ ‬الشقيقات‭ ‬الأربع‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬لـ‭”‬سبوتنيك‭” ‬عن‭ ‬سعادتهن‭ ‬بتحقيق‭ ‬هذا‭ ‬النجاح،‭ ‬وأكدن‭ ‬تقديرهن‭ ‬لمساعدة‭ ‬الأهل‭ ‬ودعمهم‭ ‬لهن‭ ‬خلال‭أكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق


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