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الرياضة

يعيش مدربا لخنيفرة

منذ دقيقتين
نجحت مفاوضات المكتب المسير لشباب أطلس خنيفرة، مع المدرب الوطني سمير يعيش، لتوقيع عقد تدريب الفريق، أمس (الثلاثاء)، يمتد لموسم واحد قابل للتجديد. ومن الأهداف المسطرة بين إدارة الفريق والمدرب يعيش، ضمان البقاء في القسم الثاني مبكرا، وتفادي سيناريو الموسمين الماضيين، حيث انتظر شباب أطلس خنيفرة الدورة الأخيرة لتفادي النزولأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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