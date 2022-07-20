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وطنية

الأحرار‭ ‬يهاجم‭ ‬الباكوري

منذ 4 دقائق
انتقادات‭ ‬لمسؤولي‭ "‬مازين‭"        (‬أرشيف‭)‬
انتقده‭ ‬بسبب‭ ‬خسارة‭ ‬1600‭ ‬مليار‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬نور‭ ‬ميدلت‮»‬ هاجم‭ ‬التجمع‭ ‬الوطني‭ ‬للأحرار،‭ ‬بطريقة‭ ‬غير‭ ‬مباشرة،‭ ‬مصطفى‭ ‬الباكوري،‭ ‬القيادي‭ ‬في‭ ‬الأصالة‭ ‬والمعاصرة،‭ ‬وأمينه‭ ‬الأسبق،‭ ‬والرئيس‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للوكالة‭ ‬المغربية‭ ‬للطاقة‭ ‬الشمسية،‭ ‬أو‭ ‬المستدامة،‭ ‬المعروفة‭ ‬اختصارا‭ ‬بـ‭ “‬مازين‭”‬،‭ ‬بسبب‭ ‬فشل‭ ‬مشروع‭ ‬نور‭ ‬وكلفته‭ ‬الباهظة،‭ ‬والخسارة‭ ‬التي‭ ‬مني‭ ‬بها‭ ‬وقدرها‭ ‬الخبراء‭ ‬بنحو‭أكمل القراءة »


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