وطنية
الأحرار يهاجم الباكوري
انتقده بسبب خسارة 1600 مليار في مشروع «نور ميدلت» هاجم التجمع الوطني للأحرار، بطريقة غير مباشرة، مصطفى الباكوري، القيادي في الأصالة والمعاصرة، وأمينه الأسبق، والرئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة الشمسية، أو المستدامة، المعروفة اختصارا بـ “مازين”، بسبب فشل مشروع نور وكلفته الباهظة، والخسارة التي مني بها وقدرها الخبراء بنحوأكمل القراءة »
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