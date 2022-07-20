الرياضة
خريبكة يؤجل جمعه العام
قرر أولمبيك خريبكة، تأجيل جمعه العام العادي السنوي، للموسم الرياضي (2021/2022)، الذي كان مقررا السبت المقبل، بالمركب الثقافي بخريبكة، إلى أجل غير مسمى. وأكد بلاغ أولمبيك خريبكة أن قرار التأجيل تم اتخاذه في أعقاب اجتماع انعقد بمقر الفريق، بحضور بعض أعضاء المكتب، والراغبين في تقديم ترشيحهم للرئاسة، ورئيس اللجنة التنسيقيةأكمل القراءة »
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