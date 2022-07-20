الصباح الفني
قالوا
الآغا كتب الإعلامي مصطفى الآغا على “إنستغرام”، “إذا كنت تنتظر آراء الآخرين بك وبما تفعل وتلبس وتتصرف… فستصبح بكل بساطة… أسيرا لهم”. الناصر قالت الكاتبة السعودية سمية الناصر في “تويتر”: “الناس تفترض عنك قصة حياة، وحين لا تتطابق قصتك مع فرضيتهم يشككون في حياتك”. مرحاتي كتبت الفنانة سناء مرحاتي علىأكمل القراءة »
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