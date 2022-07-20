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الصباح الفني

قالوا

منذ 6 دقائق
الآغا كتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬مصطفى‭ ‬الآغا‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭”‬،‭ “‬إذا‭ ‬كنت‭ ‬تنتظر‭ ‬آراء‭ ‬الآخرين‭ ‬بك‭ ‬وبما‭ ‬تفعل‭ ‬وتلبس‭ ‬وتتصرف‭… ‬فستصبح‭ ‬بكل‭ ‬بساطة‭… ‬أسيرا‭ ‬لهم‭”.‬ الناصر قالت‭ ‬الكاتبة‭ ‬السعودية‭ ‬سمية‭ ‬الناصر‭ ‬في‭ “‬تويتر‭”: “‬الناس‭ ‬تفترض‭ ‬عنك‭ ‬قصة‭ ‬حياة،‭ ‬وحين‭ ‬لا‭ ‬تتطابق‭ ‬قصتك‭ ‬مع‭ ‬فرضيتهم‭ ‬يشككون‭ ‬في‭ ‬حياتك‭”.‬ مرحاتي كتبت‭ ‬الفنانة‭ ‬سناء‭ ‬مرحاتي‭ ‬على‭أكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق


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