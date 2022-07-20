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الصباح الفني

الجريني‭ ‬في‭ ‬ألبوم‭ ‬جديد

منذ دقيقة واحدة
انتهى،‭ ‬أخيرا،‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬الجريني‭ ‬من‭ ‬تسجيل‭ ‬أحدث‭ ‬ألبوماته‭ ‬الغنائية،‭ ‬والمنتظر‭ ‬طرحه‭ ‬خلال‭ ‬الصيف‭ ‬الجاري،‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬ثمرة‭ ‬تعاون‭ ‬فني‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬ثلة‭ ‬من‭ ‬أشهر‭ ‬كتاب‭ ‬الكلمات‭ ‬والملحنين‭ ‬في‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭.‬ وسيكون‭ ‬الألبوم‭ ‬المقبل‭ ‬لعبد‭ ‬الفتاح‭ ‬الجريني‭ ‬مزيجا‭ ‬بين‭ ‬الأغاني‭ ‬المصرية‭ ‬والمغربية،‭ ‬إرضاء‭ ‬لجمهوره‭ ‬واحتراما‭ ‬لأذواقه‭.‬ ومن‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬يستعد‭أكمل القراءة »


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منذ دقيقة واحدة


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