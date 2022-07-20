الصباح الفني
الجريني في ألبوم جديد
انتهى، أخيرا، عبد الفتاح الجريني من تسجيل أحدث ألبوماته الغنائية، والمنتظر طرحه خلال الصيف الجاري، والذي يعد ثمرة تعاون فني بينه وبين ثلة من أشهر كتاب الكلمات والملحنين في الوطن العربي. وسيكون الألبوم المقبل لعبد الفتاح الجريني مزيجا بين الأغاني المصرية والمغربية، إرضاء لجمهوره واحتراما لأذواقه. ومن جهة أخرى، يستعدأكمل القراءة »
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