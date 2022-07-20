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وطنية

فضائح‭ ‬الصفقات‭ ‬تلاحق‭ “‬مجموعة‭” ‬بنموسى

منذ دقيقة واحدة
لم‭ ‬يقنع‭ ‬شكيب‭ ‬بنموسى،‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬الوطنية‭ ‬والتعليم‭ ‬الأولي‭ ‬والرياضة،‭ ‬أعضاء‭ ‬فريق‭ “‬البام‭” ‬بمجلس‭ ‬النواب،‭ ‬الذي‭ ‬حل‭ ‬ضيفا‭ ‬عليهم،‭ ‬صباح‭ ‬أول‭ ‬أمس‭ (‬الاثنين‭)‬،‭ ‬بالقاعة‭ ‬المغربية،‭ ‬بطلب‭ ‬من‭ ‬رئيسهم‭ ‬أحمد‭ ‬التويزي‭.‬ واختار‭ ‬بنموسى‭ ‬لغة‭ ‬الصمت‭ ‬في‭ ‬المحور‭ ‬الأول،‭ ‬الذي‭ ‬ناقش‭ ‬نظرته‭ ‬إلى‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية،‭ ‬التي‭ ‬تشتغل‭ ‬بالقرب‭ ‬منه،‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬مستوى‭أكمل القراءة »


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