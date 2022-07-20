وطنية
فضائح الصفقات تلاحق “مجموعة” بنموسى
لم يقنع شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أعضاء فريق “البام” بمجلس النواب، الذي حل ضيفا عليهم، صباح أول أمس (الاثنين)، بالقاعة المغربية، بطلب من رئيسهم أحمد التويزي. واختار بنموسى لغة الصمت في المحور الأول، الذي ناقش نظرته إلى الموارد البشرية، التي تشتغل بالقرب منه، أو على مستوىأكمل القراءة »
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