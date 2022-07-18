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الصباح السياسي

إخوان بوانو يطمحون إلى هزم التجمع

منذ 3 ساعات
“بيجيدي” يخوض حملة محلية بشعارات تحاكم حصيلة الحكومة يطمح حزب العدالة والتنمية إلى استثمار الصعوبات التي تواجهها الأغلبية في المدن، التي ستعرف انتخابات جزئية يوم 21 يوليوز الجاري، من أجل انتزاع مقاعد جديدة يقوي بها مجموعته النيابية. وقرر إخوان بنكيران النزول بكل ثقلهم في الانتخابات الجزئية بدائرة مكناس، التي أسقطتأكمل القراءة »


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منذ 3 ساعات



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