حوادث
جثتا متشردين تستنفران أمن مراكش
عثر عليهما بالشارع العام ومطالب حقوقية بحماية هذه الفئة باشرت مصالح الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، لفك لغز وفاة شخصين يعيشان حالة التشرد، بعد العثور، الأربعاء الماضي، عليهما متوفيين في ظروف غامضة. وحسب مصادر “الصباح “، سجلت المدينة الحمراء في أقل من ساعةأكمل القراءة »
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