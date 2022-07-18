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حوادث

اعتقال متهم بالاستيلاء على 20 مليونا

منذ 26 ثانية
فكت مصالح الأمن بمراكش، أخيرا، لغز العديد من السرقات التي نفذت يوم عيد الأضحى، وهمت العديد من المكاتب والإدارات الخاصة، بأحياء مختلفة من المدينة. وأفاد مصدر مطلع أن الأبحاث التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية والشرطة العلمية، مكنت من تحديد هوية الفاعل، قبل أن يجري اعتقاله، وإخضاعه للتحقيق الذي اعترف خلالهأكمل القراءة »


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منذ 26 ثانية



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