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مطالب بالتحقيق في صفقات الماء

منذ 3 دقائق
المبادرة تقودها الحركة التصحيحية لحزب “الكتاب” ضد شرفات أفيلال طالبت “الحركة التصحيحية” لحزب التقدم والاشتراكية، التي ترفع شعار “من أجل حزب المؤسسات والديمقراطية التشاركية”، في رسالة، عبارة عن شكاية موجهة إلى رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك بفتح تحقيق مع كاتبة الدولة سابقا في الماء ورئيس ديوانها في جميع الصفقات،أكمل القراءة »


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