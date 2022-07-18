حوادث
إيقاف امرأة بحوزتها 3240 “قرقوبية”
تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن مكناس بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الجمعة الماضية، من إيقاف ثلاث نساء تتراوح أعمارهن بين 21 و34 سنة، للاشتباه في تورطهن في حيازة وترويج المؤثرات العقلية. وجرى إيقاف المشتبه فيها الأولى مباشرة بعد وصولها إلىأكمل القراءة »
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