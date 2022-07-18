حوادث
توضيح من المديرية العامة للأمن
توصلت “الصباح”، بتوضيح من قبل مصالح الأمن الإقليمي بآسفي، أوضحت فيه ردا على المقال المنشور بالجريدة، تحت عنوان “حرب بين الشرطة والدرك بآسفي”، والذي ادعى وجود احتقان كبير في العلاقة بين أفراد الشرطة والدرك الملكي باليوسفية، على خلفية تدخلات أمنية. وشدد الأمن الإقليمي بآسفي على أن العمليات الأمنية التي تباشرهاأكمل القراءة »
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