fbpx
حوادث

كوكايين “مغربي” لتبييض أموال ألمانية

منذ 16 دقيقة
الاستخبارات والجمارك تحجز حاوية المخدرات الصلبة في ملكية شبكة سعت إلى إغراق الأسواق تراقب الاستخبارات الألمانية مغاربة من حاملي الجنسيات المزدوجة، خاصة الإسبانية، تلقت تقارير حول الاشتباه في علاقتهم، أو تزعمهم شبكات تبييض الأموال، بعد حجز الجمارك، في الآونة الأخيرة، طنا من الكوكايين، في حاوية بمحطة “أشافنبورغ” بشمال ولاية “بافريا”،أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 16 دقيقة



شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock