حوادث
كوكايين “مغربي” لتبييض أموال ألمانية
الاستخبارات والجمارك تحجز حاوية المخدرات الصلبة في ملكية شبكة سعت إلى إغراق الأسواق تراقب الاستخبارات الألمانية مغاربة من حاملي الجنسيات المزدوجة، خاصة الإسبانية، تلقت تقارير حول الاشتباه في علاقتهم، أو تزعمهم شبكات تبييض الأموال، بعد حجز الجمارك، في الآونة الأخيرة، طنا من الكوكايين، في حاوية بمحطة “أشافنبورغ” بشمال ولاية “بافريا”،أكمل القراءة »
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